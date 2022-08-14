إصابة 4 أشخاص في حادثين بالإسماعيلية.. بينهم عاملان سقطا من «سقالة»

أصيب 4 أشخاص في حادثين متفرقين بالإسماعيلية بينهم عاملان جراء سقوطهما من «سقالة»، ونقلا على إثرها إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

وكانت سيارات الإسعاف نقلت شخصين أحدهما في الأربعينيات من العمر والآخر في العشرينيات من العمر من مدينة القصاصين إلى مستشفى جامعة قناة السويس سقطا من أعلى «السقالة».

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة سامح حسن حسن عامر 41 سنة مصاب بكسر مضاعف بالساعد الأيمن، وأحمد علي حسن عامر 23 سنة مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري ونشر مضاعف بالساعد الأيمن.

وقالت المصادر الطبية، لـ«الوطن» إن المصابين في حالة شبه مستقرة وإنه تم تقديم العلاج اللازم لهما واحتجازهما في المستشفى لحين تحسن الحالة الصحية له.

إصابة شخصين في تصادم سيارة

وأصيب شخصان مساء أمس في حادث وقع على طريق الإسماعيلية بورسعيد قرب قرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد علي فريد مقيم في بورسعيد 55 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح في مختلف أنحاء الجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة أحمد عادل محمد 27 سنة بكدمات وسحجات في الجسم وتم نقلهما إلى مستشفى أبو خليفة واحتجازهما لحين إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهما والتأكد من استقرار حالتهما الصحية.