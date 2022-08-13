مصرع شاب في ظروف غامضة بسفاجا.. سقط من الدور الثالث

لقى شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم السبت، حيث سقط من الدور الثالث، وعلى الفور تم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى سفاجا المركزي، وتبين وفاته، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل مصرع شاب في سفاجا

تلقى اللواء محيي سلامة، مساعد الوزير مدير أمن البحر الاحمر، إخطاراً من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة سفاجا بمصرع شاب يدعى «حمد الله عبيد محمود»، 29 سنة، سقط من الدور الثالث بأحد العقارات السكنية جثة هامدة، وتم نقله لمستشفى سفاجا المركزي.

على الفور، انتقل رجال البحث الجنائي بقسم شرطة سفاجا برئاسة المقدم مصطفي عكاشة رئيس مباحث القسم، لمعاينة الحادث وسؤال أهلية المتوفي وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، ومعرفة ملابسات الحادث وتحرير المحضر اللازم بالواقعة و العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستخراج تصريح الدفن وجار المتابعة.

مصرع وإصابة 5 في 3 حوادث على طريق قنا

وشهد طريق سفاجا قنا مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في ثلاثة حوادث متفرقة، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، لتلقي العلاج اللازم لحين استقرار حالتهم، وترواحت الإصابات بين خفيفة ومتوسطة وخطيرة، وتم وإيداع الجثة مشرحة المستشفى وعمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.