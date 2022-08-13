حقيقة تداول فيديو لتجمهر مواطنين في الجيزة: «قديم لإثارة البلبلة»

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً تجمع عدد من الأشخاص بإحدى المناطق بالجيزة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمن هذا المقطع، وجود عدد كبير من الأشخاص في منطقة شهيرة بمحافظة الجيزة لأغراض مخالفة للقانون.

حقيقة تداول فيديو لتجمهر مواطنين بالجيزة

وبفحص الفيديو، تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم، وتم إعادة نشره مرة أخرى على أنه جديد، وذلك بهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام وبين الناس.