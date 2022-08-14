حظك اليوم برج العقرب الأحد 14-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يفضل مولود برج العقرب الكتمان والغموض، لأنه من الصعب أن يثق في الآخرين، فهو يشكك في تصرفات المقربين منه، كما أنه يرفض الجدال أو الاعتراف بالخطأ، فهو عنيف بطبعه، وغيور بشكل كبير خاصة على الطرف الآخر، ويريد دائمًا تملكه، مما يجعل علاقته الاجتماعية والعاطفية تمر بالكثير من الأزمات.

وفي إطار الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تنشر للقاري على مدار اليوم، يعرض بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العقرب اليوم، تعدك الأفلاك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج، القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والسعادة وتبدو واثقا من نفسك.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.