حظك اليوم برج الميزان السبت 13-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتبر مواليد برج الميزان من الشخصيات المثقفة التي تعرف كل شيء، ويمتلكون تصورا مثاليا عن كل ما يخص الحياة، فهم يميلون إلى المثالية ويردون التوصل إلى أفضل تجربة من أي شيء يقومون به، ولهذا فهم يعملون بجدّ للتوصل إلى ما يريديونه وتحقيق أحلامهم التي لا حدود لها، ويفكرون أكثر من اللازم في كلّ شيء، ويتميزون بأنهم أشخاص متفهمون للغاية، ولديهم القدرة على تفهم الاختلافات الكثيرة الموجودة في هذه الحياة.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 13 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

يتنافر القمر وعطارد في منزلي الصحة اليوم مما يحتم عليم أن تهتم بصحتك وطعامك وتسترخي كثيرا، وألا تتحامل على نفسك ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك، ولا تتكاسل في حماية حقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تشعر اليوم بالتشوش وعدم النظام، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لبوابة «الوطن» التي طالبت مواليد برج الميزان بالتزام الكتمان وعدم الحديث عن حياتهم الشخصية، أو إعطاء الثقة إلا للمقربين.