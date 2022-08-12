مصرع 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم ميكروباصين بالمنيا

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوي في المنيا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف بمحافظة المنيا إلى مكان البلاغ وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام.

إخطار بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، وقد أسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين بإصابات متنوعة.

إزالة آثار الحادث

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى المنيا العام فيما قامت الأجهزة الأمنية بإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وأفادت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتحرر عنه المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.