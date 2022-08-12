أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم ميكروباصين بصحراوي المنيا.. 26 شخصا

لقي 9 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 17 آخرين جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا، وتبين من التحريات الأولية أن جميع المتوفين والمصابين من محافظة سوهاج.

التحريات تشير إلى وقوع الحادث بسبب السرعة

أكدت التحريات الأولية أن وقوع الحادث يرجع للسرعة الزائدة ورعونة السائقين ومحاولة التخطي الخاطئ وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة الرسوم الشمالية بنحو 15 كيلو مترا، ووقوع ضحايا ومصابين جميعهم من محافظة سوهاج.

نقل جميع المصابين إلي المستشفى العام

انتقلت سيارات الإسعاف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وتبين أن الحصيلة المبدئية مصرع 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين بينهم نساء وأطفال، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام، وجار تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: رأفت محمد مهدي 50 سنة، رفاعي تاج 20 سنة، محمود حسن 50 سنة، عبده حسن محمد حسين 40 سنة، بالإضافة إلى 5 جثث بينهم طفلة مجهولي الهوية.

وأصيب في الحادث كل من: يوسف أبو العلا 10 سنوات، وشقيقه سعد 5 سنوات، إكرام محمد 30 سنة، حنان فؤاد 35 سنة، جنات عصمت 6 سنوات، شيكار فؤاد 13 سنة، محمود عصمت، وشقيقه التؤام عبدالله عصمت 4 سنوات، يوسف جمال 10 سنوات، ياسر محمود 5 سنوات، غادة أبو العلا 10 سنوات، عبده فاروق 12 سنة، ريتاج رشدي 4 سنوات، حسام صلاح 25 سنة وآخرين جاري تحديد هويتهم.