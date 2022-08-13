التحالف الوطني للعمل الأهلي: نسعى لتحقيق التمكين الاقتصادي للمحتاجين

قالت نهى عبدالقوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المجتمع المدني يسعى إلى تمكين المواطنين الأكثر احتياجا في المحافظات المصرية المختلفة، وذلك عبر الكثير من التدخلات التي يقوم بها التحالف من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي وتطبيق المساواة بين المواطنين الأكثر احتياجا والمواطنين الأكثر دخلا، وفي هذا الإطار يتم مساعدة الشباب أو السيدات والرجال القادرين على العمل، ضمن خطة للتمكين الاقتصادي لهم.

عبدالقوي: أطلقنا مساهمات لمساعدة المرأة الريفية عبر التمكين الاقتصادي

وأضافت «عبدالقوي»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك مساهمات متعددة بالمشروعات التي أطلقها التحالف من أجل مساعد المرأة الريفية في التمكين الاقتصادي، عبر تدريبها وإعطائها أجهزة مخصصة تستطيع من خلالها الإنتاج ومن ثم الحصول على المال، «بندرس ده بشكل كبير».

عبدالقوي: لدينا قاعدة كبيرة فيها بيانات أغلب المنتفعين من مؤسسات المجتمع المدني

وواصلت قائلة: «لدينا قاعدة بيانات كبيرة فيها بيانات أغلب المنتفعين من مؤسسات المجتمع المدني، وكل كيان من دول بيدخل تحت عباءته ما يقارب الـ6 آلاف جمعية أهلية صغيرة بواقع 35 ألف جمعية، بالإضافة إلى 100 ألف متطوع يساعدوا في التأكد من البيانات على الأرض، وفيه تنسيق ميداني بيننا».

وأوضحت أن القاعدة الموحدة للتحالف تعزز فكرة الوصول إلى كل المحتاجين، وما وصل إليهم من مختلف المواد الغذائية أو مساعدات مختلفة، وهو ما وفَّر الكثير بدلا من إهدار الموارد المالية أو الجهد، وتم هذا بشكل تنسيقي ما بين وزارة التضامن والكثير من الجهات الأخرى والجمعيات العاملة بالقطاع.

وتابعت: «عندنا خطة الحماية الاجتماعية مستمرة بدون مدى زمني، ولنا تدخلات مختلفة، والمواطن له مجموعة من الاحتياجات كالصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والمساعدات الاجتماعية».

واختتمت: «المؤسسات العاملة والخاصة بمنظمات المجتمع المدني عملت خلال الفترة الماضية بتزويد مقراتها ومستشفياتها بالطاقة الشمسية، ولازم وإحنا بنقدم المساعدات للمواطنين يكون معاها رسالة زي أهمية الحفاظ على البيئة أو التوعية بالقضية السكانية، وخدنا على عاتقنا كل أولويات الدولة المصرية».