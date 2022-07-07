المجتمع المدني يسدد تكلفة توصيل المياه لأهالي 9 مناطق بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن سداد عدد من الجمعيات الأهلية الديون المستحقة عن الأهالي في 9 مناطق نائية بالإسكندرية، تتضمن «قرية السلام، والطرح، وأبيس الأولى، وأبيس الثانية، ودربالة، وقرية الرحامنة، وقرية الحج محمد، وقرية الزهور، وقرية حوض 10»، وذلك ضمن جهود الشركة لتوصيل الخدمة للأسر والمناطق الأشد احتياجاً، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

سداد ديون الأسر لتوصيل المياه

البداية حين قامت إدارة المشاركة المجتمعية بالتواصل مع جمعية «الأورمان»، التي سددت تكلفة توصيل المياه لعدد من الأسر رقيقة الحال بقرية السلام «زرزارة»، وقرية الطرح، وذلك بناءً على بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة التضامن الاجتماعي وجمعية «الأورمان».

كما تواصلت إدارة المشاركة المجتمعية مع كل من جمعية «جسر الخير»، وجمعية «الثمرات» الخيرية، حيث سددت الجمعيتان تكلفة توصيل المياه لعدد من الأسر رقيقة الحال بقرى «أبيس» الأولى والثانية، وذلك بناءً على بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب في الإسكندرية و كلا الجمعيتين.

مد خط مياه «مشروع»

وفي إطار حرص شركه مياه الشرب بالإسكندرية، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل خدمة أهلنا من الأسر الأشد احتياجاً، قامت إدارة المشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية بالتواصل مع مؤسسة «أحبابنا»، حيث سددت المؤسسة المتأخرات من المديونية عن عدد من الأسر رقيقة الحال بمنطقة «دربالة».

وكذلك تواصلت الإدارة مع جمعية «المحور»، التي سددت تكلفة توصيل المياه لعدد من الأسر رقيقة الحال بقرى «الرحامنة» و«الحج محمد»، وكذلك تواصلت الإدارة مع عدد من المتبرعين من فاعلي الخير، حيث تم سداد تكلفة مد خط مياه «مشروع» الذى يخدم عدداً من الأسر رقيقة الحال بقرية «حوض 10»، وكذلك تم سداد تكلفة توصيل المياه لعدد من الأسر رقيقة الحال بقرى «الزهور» و«حوض 10».