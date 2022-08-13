إصابة شاب بطعنة في الصدر أثناء مشاجرة بالمنوفية

استقبلت مستشفى تلا المركزي في محافظة المنوفية، شابا مصابا بطعنة في الصدر، إثر مشاجرة بينه وبين آخر في إحدى قرى مركز تلا، حيث قام الأطباء بتقديم الإسعافات الأولية للشاب المصاب والبالغ من العمر 19 عاما، وحالته الصحية غير مستقرة.

مصدر طبي يكشف الحالة الصحية للمصاب

وأكد مصدر طبي في مستشفى تلا المركزي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المريض وصل للمستشفى مصابا بطعنة في الصدر، وفور وصوله إلى المستشفى قام الأطباء بتقديم الإسعافات الأولية له وجرى تركيب أنبوبة صدرية للمصاب، وجار استكمال العلاج.

القبض على مرتكب الحادث

ونجحت وحدة مباحث تلا بقيادة المقدم أحمد عبد القوي رئيس المباحث، في إلقاء القبض على مرتكب الحادث، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بإصابة شاب يدعى «م.ا.ع» 19 سنة، مقيم بدائرة المركز، إثر مشاجرة مع آخر، وتم إلقاء القبص عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع شخص سقط من قطار في المنوفية

علي صعيد آخر، لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من قطار القاهرة الإسكندرية في بركة السبع بالمنوفية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستشفي بركة السبع، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق.