أكاديمية الفنون: نهنئ «ابنتنا» نيفين الكيلاني بمنصب وزيرة الثقافة

تقدمت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، بالتهنئة إلى الدكتورة نيفين الكيلاني على تولي منصب وزيرة الثقافة، خلفا للدكتورة إيناس عبد الدايم، وذلك في إطار التعديل على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والذي شمل تعديل 13 وزيرا، بينها وزارة الثقافة.

أكاديمية الفنون

وجاء في بيان صحفي صادر عن أكاديمية الفنون: «يتقدم كل من الأستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ومجلس الأكاديمية بأطيب وأرق التهاني للأستاذ الدكتور نيفين الكيلاني لتعيين سيادتها وزيرا للثقافة خلفا للأستاذ الدكتور إيناس عبد الدايم والتي تكن لها الأكاديمية كل الشكر والتقدير على ما قدمته من إنجازات وعطاء ودعم مع أطيب الأمنيات والدعم للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وابنة أكاديمية الفنون فى مهامها القادمة».

ووافق مجلس النواب بأغلبية الأعضاء على التعديل الوزاري، المرسل من رئيس الجمهورية خلال الجلسة الطارئة، التي عقدت اليوم وشمل 13 حقيبة وزارية، ومن بينها وزارة الثقافة التي تولت حقيبتها الدكتورة نيفين الكيلاني، خلفاً للدكتورة إيناس عبدالدايم.

الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني

والدكتورة نيفين يوسف الكيلاني، هي ابنة أكاديمية الفنون وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للنقد الفني، وتعد الكيلاني، ثاني امرأة تتولى حقيبة الثقافة منذ إنشاء الوزارة في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، خلفًا للدكتورة إيناس عبد الدايم.

وتخرجت الكيلاني من أكاديمية الفنون عام 1989، حصلت على درجة الدكتوراه في النقد الفني من أكاديمية الفنون فى عام 1995، وكان موضوع رسالتها فلسفة الفنون.

عملت الدكتورة نيفين الكيلاني كمساعد للرئيس السابق لصندوق التنمية الثقافية صلاح شقير في الإشراف على حفلة افتتاح دار الأوبرا، وفي عام 2014، عُينت عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

شغلت أيضا منصب الرئيس الأسبق لصندوق التنمية الثقافية في 2016، إلى جانب كونها عضوًا بلجنة الموسيقى والأوبرا بالمجلس الأعلى للثقافة.