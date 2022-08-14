أوكرانيا: القوات الروسية تقصف منطقة سومي 15 مرة في يوم واحد

قصفت القوات الروسية، بلدات «منطقة سومي» الواقعة شمال شرق أوكرانيا، أمس السبت، 15 مرة، مع تسجيل 223 انفجارا، وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية، في المنطقة، دميترو زيفيتسكي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه لم تقع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقالت موسكو، إن هناك محاولة غربية جديدة لتبييض أوكرانيا، وإلصاق جرائمه بروسيا، عن طريق أنباء مضللة تتناقلها وسائل الإعلام الأمريكية حول محطة «زابوروجيا» النووية جنوب أوكرانيا، مشيرة إلى مقالات في صحيفتي «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست» الامريكيتان، حول الوضع في المحطة.

وتحتوي محطة «زابوريجيا» النووية على 6 مفاعلات «القدرة المائية-المائية في.في.إي.آر-1000 في-320»، صممها الاتحاد السوفيتي السابق.

موسكو وضعت محطة زابوروجيا النووية تحت الحراسة المشددة

وأوضحت الوزراة الروسية، أن الصحف لم تذكر السبب الحقيقي لفشل زيارة بعثة «وكالة الطاقة الذرية»، برئاسة المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي إلى محطة «زابوروجيا» النووية، مضيفة أن الصحفيين يكررون دون تفكير كذبة «كييف» السخيفة بأن الجيش الورسي قصف عمدا البنية التحتية للمحطة النووية.

وأكدت الخارجية الروسية، أن «موسكو» وضعت محطة «زابوروجيا» للطاقة النووية تحت الحراسة المشددة لمنع استفزازات «الكتائب النازية» الأوكرانية.

باريس: انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيعزز الأمن

بدوره، صادق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على قبول بلاده انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بعد موافقة برلمان البلاد، في 2 أغسطس الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارةي الروسية.

وأشارت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، إلى أن القرار سيسمح، بتعزيز الأمن في مواجهة التهديد الحالي من جيران «فنلندا والسويد» المباشرين، وأضافت باريس، أن القرار سيقدم مساهمة مهمة نظرا لدور الشريكين، في الموقف المشترك وأمن أوروبا.