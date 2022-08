إطلاق نار في مطار العاصمة الأسترالية «كانبيرا» دون وقوع إصابات (فيديو)

وقع إطلاق نار في مطار العاصمة الأسترالية «كانبيرا»، وأشارت وسائل إعلام، إلى إخلاء المطار عقب الحادث، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقالت وسائل إعلام أسترالية، إن السلطات الأمنية، اعتقلت شخص أطلق النار داخل مطار العاصمة «كانبيرا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

طلقات نارية في الحاجز الأمني

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام أسترالية، إلى سماع أصوات طلقات نارية خارج الحاجز الأمني، في صالة تسجيل الوصول، موضحة أن الشرطة قامت باستجواب الأشخاص بالمطار.

lang="en" dir="ltr">From Facebook: “Fun times at Canberra Airport. All evacuated due to gunman. None hurt from what I understand. Suspect apprehended by AFP.” pic.twitter.com/ErnNj9KHlB

عملية تمشيط

— ayden dawkins (@AydenDawkins) August 14, 2022

وأضاف شهود عيان، أن قوات الأمن الأسترالية، قامت بعملية تمشيط أمنية أثناء إخلاء المطار.

وأشار مسافرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إغلاق مطار العاصمة الأسترالية «كانبيرا» وتواجد مكثف للشرطة، فيما أظهر مقطع فيديو مسجل في المطار، قيام رجال الشرطة، باحتجاز رجل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.