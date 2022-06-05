أستراليا تدين اعتراض مقاتلة صينية لإحدى طائراتها.. «أدت مناورة خطيرة»

أدانت أستراليا، اليوم الأحد، اعتراض مقاتلة صينية بشكل خطير لإحدى طائراتها فوق بحر الصين الجنوبي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

اعتراض رحلة استطلاع بحرية

واشتكت أستراليا إلى الصين، بشأن اعتراضها رحلة استطلاع بحرية في المجال الجوي الدولي في منطقة بحر الصين الجنوبي، التي وصفها نائب رئيس الوزراء بأنها «خطيرة للغاية».

وكشفت وزارة الدفاع في بيان لها، اليوم الأحد، عن اعتراض «نشاط روتيني للمراقبة البحرية»، زاعمة أنه أدى إلى «مناورة خطيرة» هددت سلامة الطائرة الأسترالية وطاقمها.

بيان وزارة الدفاع

وصرحت وزارة الدفاع الأسترالية، بأن طائرة استطلاع بحرية من طراز RAAF P-8 تم اعتراضها من قبل طائرة مقاتلة صينية من طراز J-16 خلال نشاط مراقبة بحري روتيني في المجال الجوي الدولي في منطقة بحر الصين الجنوبي.

وأضافت أن «الاعتراض أدى إلى مناورة خطيرة شكلت تهديدا لسلامة طائرة بي -8 وطاقمها»، وأثارت الحكومة الأسترالية مخاوفها بشأن الحادث مع الحكومة الصينية.

من جهته، قال وزير الدفاع ريتشارد مارليس للصحفيين في جيلونج، إن الطائرات الصينية حلقت بالقرب من جانب طائرة المراقبة البحرية «أستراليا بي -8» ثم أطلقت مشاعل، مضيفًا «تسارعت طائرة J-16 وقطعت أنف P-8، واستقرت أمام P-8 على مسافة قريبة جدًا».

وتابع الوزير: «في تلك اللحظة، أطلقت بعد ذلك حزمة من القشر، والتي تحتوي على قطع صغيرة من الألومنيوم، تم ابتلاع بعضها في محرك الطائرة P-8. من الواضح أن هذا أمر خطير للغاية».

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنها قامت على مدى عقود بأنشطة المراقبة البحرية في المنطقة وهي تفعل ذلك وفقًا للقانون الدولي، وممارسة الحق في حرية الملاحة والتحليق في المياه الدولية والمجال الجوي.