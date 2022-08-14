إصابات في صفوف سياسيين هنود بكورونا بينهم «ابنة غاندي»

شهدت الهند، والصين، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثا في المجال الصحي، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد، كان من أبرزها، إصابة سياسيين هنود بالفيروس، من أهمهم رئيسة «المؤتمر الوطني» الهندي الحاكم، سونيا غاندي، فيما سجلت السلطات الصحية الصينية، 623 إصابة بالفيروس.

وأصيبت رئيسة «المؤتمر الوطني» الهندي الحاكم، سونيا غاندي، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقال الأمين العام لـ«الكونجرس»، جيرام راميش على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الأول، ستبقى في عزل حسب البروتوكول الحكومي.

إصابة نجلة غاندي

وفي وقت سابق، أصيب نجلة رئيسة «المؤتمر الوطني» الهندي ، الأمين العام للكونغرس بريانكا غاندي فادرا، فيما أصيب رئيس حزب «المؤتمر الوطني لجامو وكشمير»، فاروق عبد الله بـ«كورونا»، وقال الحزب على «تويتر»، إن عبد الله «85 عامًا»، يتعافى جيدًا، مشيرا إلى ظهور أعراض خفيفة.

خروج 120 مريضا من المستشفيات الصينية بعد شفائهم من كورونا

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية في الصين، 623 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البر الرئيس للبلاد، بينها 494 حالة في «مقاطعة هاينان» جنوبي البلاد، فيما لم تشهد البلاد، أي وفيات، ليظل إجمالي الوفيات ثابت 5226 حالة وفاة.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى خروج 120 مريضا بالفيروس من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني، ليرتفع الإجمالي إلى 224443 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وسجلت إصابات «كورونا»، حول العالم، 594 مليونًا و865 ألفًا و560 حالات، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و453 ألفًا و757 حالة وفاة، بينما تعافى 567 مليونا و906 ألفا و998 حالة، وفقا لما ذكره موقع «وورلد ميتر».