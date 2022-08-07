الهند تسجل 18738 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الهندية، 18738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، و40 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية في الصين، 337 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، بينها 297 حالة في «هاينان»، دون تسجيل حالات وفاة، ليظل إجمالي الوفيات في البلاد ثابت عند 5226 حالة وفاة.

خروج 153 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير، اليوم الأحد، إلى خروج 153 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي للبلاد، ليصل الإجمالي، إلى 223651 شخص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وتخطت إصابات كورونا المستجد، حول العالم، منذ ظهور الفيروس في أواخر العام 2019، 589 مليون حالة، وسجلت الإصابات 589 مليونًا و085 ألفًا و 805 حالات، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و435 ألفًا و872 حالة وفاة، بينما تعافى 560 مليونا و164 ألفا و327 حالة، وفقا لما ذكره موقع «وورلد ميتر».

بايدن يعتزم السفر إلى شاطئ ريهوبوث

وفي الولايات المتحدة، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن نتيجة اختبار «كورونا» للرئيس جو بايدن، جاءت سلبية، أمس السبت، مشيرة إلى استمرار رئيس البلاد في العزل حتى تظهر نتيجة سلبية مرة أخرى.

وقال الدكتور كيفين أوكونور طبيب الرئاسة «البيت الأبيض»، في رسالة، إن بايدن، لا يزال يشعر بتحسن كبير، وفقا لما ذكرته الإذاعة الوطنية الأمريكية العامة «إن بي آر».

وفي وقت سابق، أشارت الرئاسة الأمريكية، إلى أن الرئيس جو بايدن يعتزم السفر إلى «شاطئ ريهوبوث» بـ«ديلاوير»، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.