أوكرانيا تعلن مقتل 15 من القوات الروسية في المنطقة الجنوبية

أعلنت القوات الأوكرانية، مقتل 15 من القوات الروسية، وتدمير 5 معدات عسكرية، بينها دبابة من طراز «تي 72»، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة في منطقة العمليات الجنوبية، فيما أشارت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية، إلى شن «موسكو»، 5 غارات جوية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس، لم تتسبب في وقوع إصابات.

وقف المحطة النووية

بدوره، قال مندوب «موسكو» الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن السلطات المحلية في «زابوريجيا» الأوكرانية تقترح وقف المحطة النووية هناك تجنبا لحدوث كارثة نووية، في ضوء استمرار قصف «كييف» للمحطة.

وتبادلت «موسكو» و«كييف»، الاتهامات بشأن عمليات قصف متعددة وقعت في محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

واتهم أوليانوف، صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، بتحريف أقواله، متعمدة، حول زيارة مدير «الوكالة الدولية الطاقة الذرية» رافائيل جروسي، إلى محطة «زابوروجيا» للطاقة النووية.

وأوضح أوليانوف، على «تليجرام»، أن «فاينانشيال تايمز»، نسبت إليه بيانا حول عدم إمكانية زيارة جروسي إلى المحطة النووية قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، مشيرا إلى أنه قال إن المدير العام للوكالة من يقترح مثل هذا الجدول الزمني، وعنوان مقال "فاينانشيال تايمز" كان تحريفا متعمدا.

الرئيس الأوكراني: روسيا تستخدم محطة «زابوريجيا» للابتزاز النووي

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا، تستخدم محطة«زابوريجيا» للابتزاز النووي، فيما دعت مجموعة السبع «الولايات المتحدة الأمريكية- كندا-ألمانيا-فرنسا- اليابان- إيطاليا-المملكة المتحدة»، موسكو إلى سحب قواتها من المحطة.

«زيلينسكي»: الدبلوماسيون سيبذلون جهدهم لضمان إعاقة العقوبات لصناعة موسكو النووية

وأضاف زيلينسكي، في خطاب بالفيديو، أن الدبلوماسيين الأوكرانيين وممثلو الدول الشريكة، سيبذلون، قصارى جهدهم لضمان أن العقوبات الجديدة تعيق الصناعة النووية الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بدوره، رجحت وزارة الداخلية الأوكرانية، ارتفاع معدل الجريمة خلال شهرين إلى 5 أشهر المقبلة، بشكل خاص جرائم تداول الأسلحة غير المرخصة في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، إلى زيادة معينة في عدد الجرائم الخطيرة، لا سيما جرائم القتل، التي ترتبط أيضا بجرائم الحرب.