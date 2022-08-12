مصرع سيدة عقب سقوطها من الطابق الثالث في سوهاج

لقيت سيدة مصرعها عقب سقوطها من الطابق الثالث في منزلها بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرير المحضر اللازم.

إخطار مدير أمن سوهاج بمصرع سيدة

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز أخميم، يفيد بسقوط سيدة من شرفة شقتها بالطابق الثالث في بندر أخميم بدائرة المركز ووفاتها.

وبالفحص تبين وجود جثة المدعوة «شيماء م ع د»، 39 سنة، لا تعمل، وتقيم بذات الناحية مسجاة أسفل العقار المشار إليه ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وأفاد كلا من «أبو بكر م ع د»، 42 سنة، صاحب معرض سيارات، و«محمد ا م ع د»، 37 سنة، مدير فرع لإحدى الشركات، ويقيمان بذات الناحية (شقيقي المذكورة)، بأنه حال وجود شقيقتهما بشرفة المنزل سقطت من الطابق الثالث ما أدى لوفاتها، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك.

سبب الوفاة كسر في قاع الجمجمة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة كسر في قاع الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.