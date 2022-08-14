مصاريف جامعة الملك سلمان 2022 في مصر.. تفاصيل البرامج والمنح

مصاريف جامعة الملك سلمان 2022 في مصر من أبرز الأمور التي تشغل بال أولياء الأمور والطلاب، خاصة أن جامعة الملك سلمان هي جامعة ذكية ذات معايير دولية تسعى إلى تزويد المجتمع بقادة المستقبل وجيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغييرات ملموسة وتهدف إلى الريادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة وبها مجموعة واسعة من البرامج القائمة على الاحتياجات المستقبلية تمّ اختيارها لخدمة احتياجات السوق العالمية الحالية والمستقبلية.

تفاصيل مصاريف جامعة الملك سلمان 2022

تقدم «الوطن» في السطور التالية مصاريف جامعة الملك سلمان 2022 في مصر بالتفصيل في كل برنامج من برامجها الدراسية المميزة، حسب ما أعلنت عنه الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

- برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات 40 ألف جنيه.

- برنامج هندسة العمارة 69 ألف جنيه.

- برنامج إدارة الأحداث في الضيافة والسياحة 40 ألف جنيه.

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الألمانية 43 ألف جنيه.

- برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة 49 ألف جنيه.

- برنامج العمارة الداخلية 49 ألف جنيه.

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية 43 ألف جنيه.

- برنامج فارم دي، صيدلة إكلينيكية 85 ألف جنيه.

- برنامج الطب البيطري 60 ألف جنيه.

- برنامج التكنولوجيا الحيوية 48 ألف جنيه.

- برنامج علم الأحياء البحرية 48 ألف جنيه.

- برنامج تخطيط وإدارة المشروعات التنموية 43 ألف جنيه.

- برنامج المعلوماتية وأمن المجتمع 43 ألف جنيه.

- برنامج كيمياء البترول 48 ألف جنيه.

- برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية 43 ألف جنيه.

- برنامج التسويق والأعمال الدولية 46 ألف جنيه.

- برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية 43 ألف جنيه.

- برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية 43 ألف جنيه.

- برنامج الاستثمار والتمويل 46 ألف جنيه.

- برنامج النظم المدمجة 69 ألف جنيه.

- برنامج الحوسبة السحابية 69 ألف جنيه.

- برنامج الأمن الإلكتروني 69 ألف جنيه.

- برنامج هندسة الميكاترونيات 69 ألف جنيه.

- برنامج هندسة الطاقة 69 ألف جنيه.

- برنامج المحاسبة ونظم المعلومات 46 ألف جنيه.

- برنامج علوم البيئة والتنمية المستدامة 43 ألف جنيه.

- برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات 69 ألف جنيه.

- برنامج طب الأسنان 97 ألف جنيه.

- برنامج التمريض 31 ألف جنيه.

- برنامج تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة 39 ألف جنيه.

- الحوسبة عالية الأداء 69 ألف جنيه.

- برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي 69 ألف جنيه.

- برنامج التبريد والتكييف 39 ألف جنيه.

- برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج 39 ألف جنيه.

- برنامج بكالوريوس الطب والجراحة 105 آلاف جنيه.

منح جامعة الملك سلمان 2022

وفي سياق متصل، كشف الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، عن تفاصيل المنح الدراسية، موضحاً أنَّ المنح في بعض المجالات الاستراتيجية للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021-2022، مؤكّداً أنَّ المنح في مجال علوم الحاسب ومجال الهندسة ومجال العلوم الإدارية ومجال الزراعات الصحراوية ومجال اللغات التطبيقية ومجال الصناعات التكنولوجية.

مجال علوم الحاسب:

- 30 منحة في برنامج علوم الذكاء الاصطناعي: خصم 25%.

- 25 منحة في برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية: خصم 25%.

مجال الهندسة:

- 35 منحة في برامج هندسة الحاسب والذكاء الاصطناعي: خصم 25%.

- 25 منحة في برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة: خصم 25%.

- 30 منحة في برنامج العمارة: خصم 25%.

مجال العلوم الإدارية:

- 50 منحة في برنامج الاستثمار والتمويل: خصم 25%.

- 50 منحة في برنامج نظم المعلومات المحاسبية: الخصم 25%.

مجال الزراعات الصحراوية:

- 50 منحة في برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية: خصم 35%.

مجال اللغات التطبيقية:

- 50 منحة في برنامج الترجمة الفورية (اللغة الألمانية): خصم 35%.

- 50 منحة في برنامج الترجمة الفورية (اللغة الإنجليزية): خصم 35%.

مجال السياحة والضيافة:

- 50 منحة في برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات: خصم 35%.

مجال الصناعات التكنولوجية:

- 25 منحة في برنامج تكنولوجيا خطوط الإنتاج: خصم 50%.