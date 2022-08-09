مصاريف جامعة الملك سلمان 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية

يبحث الكثيرون عن مصاريف جامعة الملك سلمان 2022-2023 الأهلية، حيث إنّها من أحدث الجامعات التي تسعى لتقديم خدمة تعليمية مميزة، في ظل وجود المنافسة مع الجامعات الخاصة.

جامعة الملك سلمان الأهلية

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التعليمية التي تنشر على مدار اليوم، مصاريف جامعة الملك سلمان 2022-2023 وفق ما أعلنته الجامعة في السطور التالية:

مصاريف جامعة الملك سلمان 2022-2023

وجاءت تخصصات المتاحة ورسومها الدراسية في جامعة الملك سلمان الأهلية وفق المعلن كما يلي:

- هندسة العمارة 69 ألف جنيه.

- إدارة الأحداث في الضيافة والسياحة 40 ألف جنيه.

- إدارة الفنادق والمنتجعات 40 ألف جنيه.

- تصميم الجرافيك وبناء الماركة 49 ألف جنيه.

- العمارة الداخلية 49 ألف جنيه.

- الترجمة التحريرية والفورية باللغة الألمانية 43 ألف جنيه.

- الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية 43 ألف جنيه.

- تخطيط وإدارة المشروعات التنموية 43 ألف جنيه.

- المعلوماتية وأمن المجتمع 43 ألف جنيه.

- التكنولوجيا الحيوية 48 ألف جنيه.

- علم الأحياء البحرية 48 ألف جنيه.

- كيمياء البترول 48 ألف جنيه.

- فارم دي، صيدلة إكلينيكية 85 ألف جنيه.

- الطب البيطري 60 ألف جنيه.

- الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية 43 ألف جنيه.

- التكنولوجيا الحيوية الزراعية 43 ألف جنيه.

- الهندسة الزراعية والنظم الحيوية 43 ألف جنيه.

- التسويق والأعمال الدولية 46 ألف جنيه.

- الاستثمار والتمويل 46 ألف جنيه.

- المحاسبة ونظم المعلومات 46 ألف جنيه.

- علوم البيئة والتنمية المستدامة 43 ألف جنيه.

- هندسة الميكاترونيات 69 ألف جنيه.

- هندسة الطاقة 69 ألف جنيه.

- هندسة الإلكترونيات والاتصالات 69 ألف جنيه.

- النظم المدمجة 69 ألف جنيه.

- الحوسبة السحابية 69 ألف جنيه.

- الأمن الإلكتروني 69 ألف جنيه.

- الحوسبة عالية الأداء 69 ألف جنيه.

- هندسة الذكاء الاصطناعي 69 ألف جنيه.

- التبريد والتكييف 39 ألف جنيه.

- تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة 39 ألف جنيه.

- تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج 39 ألف جنيه.

- بكالوريوس الطب والجراحة 105 آلاف جنيه.

- طب الأسنان 97 ألف جنيه.

- التمريض 31 ألف جنيه.