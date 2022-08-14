8 سيارات مستعملة سعرها أقل من 140 ألف جنيه.. منها «شيفروليه لانوس»

تضم سوق السيارات المصرية، الكثير من السيارات المستعملة، وبأسعار أقل بكثير من الحديثة، التي قلّ الطلب عليها مؤخرا بسبب ارتفاع أسعارها، وقلة المعروض منها، بسبب الأحداث الأقتصادية العالمية التي أثرت بشكل كبير على معدلات إنتاج السيارات، ومنها أزمة الرقائق الإلكترونية، والحرب الروسية الأوكرانية، وقبلهما جائحة كورونا.

وكشف بكر محمد محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن أنّ أسعار السيارات المستعملة والجديدة في الأسواق المصرية، شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، خاصة عقب بداية الحرب الروسية وأوكرانية، ما أثر بشكل كبير على أزمة تضخم الأسعار العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك والشركات المالية المختلفة، وترتب عليه ارتفاع أسعار السيارات الحديثة، وارتفاع أسعار النقل والشحن المختلفة بين دول العالم كافة.

أسعار السيارات المستعملة اليوم

وأضاف عضو رابطة السيارات المستعملة، ان هناك 8 ماركات مختلفة من السيارات المستعملة موجود بالأسواق المحلية المصرية اليوم، تقل أسعارها عن 140 ألف جنيه، كما يلي:

ـ موديل بريليانس FSV 2013، يترواح سعرها بين 119 لـ124 ألف جنيه.

- سيارة موديل هيونداي فيرنا 2013، يترواح سعرها بين 114 لـ133 ألف جنيه.

ـ سيارة من موديل فولكس فاغن جولف 2000، يترواح سعرها بين 112 لـ133 ألف جنيه.

- سيارة من موديل، سكودا أوكتافيا A4 2003، يترواح سعرها بين 114 لـ124 ألف جنيه.

ـ سيارة من موديل شيفروليه أوبترا 2006، يترواح سعرها بين 114 لـ128 ألف جنيه.

ـ سيارة من موديل ميتسوبيشي اتراج 2014، يترواح سعرها بين 112 لـ138 ألف جنيه.

- سيارة مستعملة من موديل بي واي دي F3 2015، يترواح سعرها بين 109 لـ131 ألف جنيه.

ـ سيارة من موديل شيفروليه لانوس 2015، يترواح سعرها بين 111 لـ128 ألف جنيه.