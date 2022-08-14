تفاصيل مصرع شاب على يد شقيقين بالمنيا.. جثة طافية في مصرف مائي

شيطان الانتقام سيطر على عقل شباب بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، دفعهم للتخلص من جارهم بطريقة هزت الأرجاء واقشعرت لها الأبدان، وجدت جثته طافية على مصرف مائي وبه آثار تعذيب شنيعة، نتيجة خلافات جيرة فيما بينهم تطورت لمشاجرة، توعد على أثرها الشاب مستعينا بشقيقه وصديقه للتخلص من المجني عليه، ترصد «الوطن» تفاصيل هذه الجريمة الأليمة بعد أن قضت محكمة النقض بإحالة أوراق الـ3 مهتمين لفضيلة المفتي لإبداء الراي الشرعي في إعدامهم.

الخلافات تدفع للانتقام

دائما خلافات الجيرة، تدفع أطرافها للانتقام بشتى الطرق ومهما كانت العواقب، لم يفكر أحدهما بمصيره القادم، حال سيطرت الشيطان على عقله، هذا ما حدث في جريمة المنيا، التي راح ضحيتها أحد الشباب على يد شقيقين وصديقهما، فكان مصير أحد الأطراف الموت، والآخر يلحقه بمعاقبة القانون «الإعدام».

اختطاف المجني عليه

نشبت مشادة كلامية بين شابين من مركز مغاغة، تطورت إلى مشاجرة محتدة بين الطرفين، إلى أن توعد أحدهما بالانتقام من الآخر، وفي يوم الواقعة، خطط الطرف الأول «رجب» بمساعدة شقيقه «مراد» وصديقهما «محمد» باختطاف المجني عليه «ج»، وفي ذات الليلة تربص المتهمون الثلاثة للمجني عليه وتم اختطافه.

وصلة تعذيب وطعن انتهى بجثة الشاب

سحله المتهمون لإحدى المناطق النائية بالقرية، واعتدوا عليه بالضرب، بعد أن شلوا حركته وقيدوه بعدة حبال، ومن ثم قاموا بمواصلة تعذيبه وطعنه بسلاح أبيض «سكين» عدة طعنات متفرقة بالجسد، مما أسفر عن سقوطه جثة هامدة، رُسمت بسمة انتصار على شفاه المتهمين بنجاح خطة انتقامهم، ثم رميه بالمصرف المائي القريب من المنطقة ذاتها.

أمر المحكمة

وأحالت محكمة النقض أمس، ثلاثة متهمين بينهم شقيقين إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لإدانتهم بجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد في مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وحددت جلسة 12 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية وورود تقرير فضيلة المفتي.