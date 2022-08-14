مصرع مسنة وحفيدها صدمتهما سيارة وفرت هاربة في نجع حمادي

لقيت ربة منزل وحفيدها مصرعهما، اليوم الأحد، بعد أن صدمتهما سيارة على طريق نجع حمادي، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى نجع حمادي وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بحادث على كوبري الرمل بنجع حمادي

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا بوقوع حادث ناحية كوبري الرمل على طريق الشيخ علي بنجع حمادي، أسفر عن مصرع سيدة مسنة تدعى «شكرية أبو الحمد أحمد»، 70 عاما، وحفيدها «آدم عمر عبد الحميد»، 3 أعوام.

نقل الجثتين لمشرحة مستشفى نجع حمادي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن سيارة صدمت الضحيتين على طريق «نجع حمادي - قرية الشيخ علي»، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العامة بمنطقة بهجورة.

جهود مكثفة لضبط السائق الهارب

وانتقل أهالي الضحيتين إلى مستشفى نجع حمادي، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط السائق المتسبب في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.