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مصرع طفل في حادث سقوط أسانسير بالشرقية.. الابن الوحيد لوالديه

كتب:

سمر السيد _ نظيمة البحراوي
01:21 ص | الأحد 14 أغسطس 2022
جثة طفل - صورة أرشيفية

جثة طفل - صورة أرشيفية

لقي طفل مصرعه إثر سقوط أسانسير في عمارة سكنية بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة ههيا يفيد بسقوط أسانسير في عمارة سكنية بمدينة ههيا ما أسفر عن مصرع «يوسف.ع .س» 11 سنة.

محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت البناية التى تولت التحقيقات وجرى من نقل الطفل إلى مستشفى ههيا المركزي والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وإعداد تقرير بسبب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.

الابن الوحيد

وأثارت الواقعة حالة من الحزن بين الأهالي، مشيرين إلى أن الطفل كان الابن الوحيد لأبويه، واللذين أصيبا بصدمة وحالة من الانهيار بعد مصرع ابنهم الوحيد.

 

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