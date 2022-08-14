بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ببني سويف إلى 12 شخصا 

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف إلى 12 شخصا، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب سيارة بـ«صحراوي بني سويف»

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام محافظة بني سويف، في اتجاه المنيا، حيث جرى التوجيه بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

اسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم زغلول فايز غطاس، 38 سنة، عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وصموائيل عادل بكري، 19 سنة، مقيم في المنيا، مصاب بجروح و كدمات، ورامي سعيد عياد، 17 سنة، طالب بالمنيا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومجدي سيف زكي، 53 سنة، مقيم بالمنيا، مصاب بجروح وكدمات، وملاك يونان كروش، 35 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأبانوب انثانيوس عبده، 16 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وفوزي حامد سعد، 68 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومينا رمزي عياد، 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، وكريز ماري شوقي، 16 سنة، من المنيا، مصاب بجروح وكدمات، ورامي عياد يوسف، 15 سنة، من المنيا، مصاب بجروح وكدمات، وماركو ميري شوقي، 16 سنة، من المنيا، مصاب بجروح وكدمات، وآخر مجهولة الهوية ومصاب غيبوبة تامة.

وجاري تقديم العلاج والاسعافات الأولية اللازمة للمصابين داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.