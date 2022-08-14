خطوات تحويل بطاقة التموين من محافظة لأخرى 2022: لازم تغير محل سكنك بالبطاقة

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى 2022 إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، فضلًا عن توفير نفس الخدمة في مكاتب التموين بجميع المحافظات، إذ يضطر العديد من أصحاب البطاقات التموينية لنقل بطاقتهم التموينية حال تغيير محل الإقامة لظروف العمل أو السفر وذلك بسبب القرار الوزاري المنظم لعملية صرف الخبز والمقررات التموينية إلا من محافظة إصدار بطاقة التموين فقط.

خطوات تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى 2022

وتتمثل خطوات تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة 2022 من خلال الذهاب للمكتب التمويني التابع له المواطن في محل الإقامة وتسليم صورة من بطاقة الرقم القومي والبطاقة التموينية، أو من خلال اتباع الخدمات التالية عبر بوابة مصر الرقمية، كالتالي:

1- فتح بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- اختيار أيقونة التموين.

3- تسجيل الدخول بالحساب الذي تمّ إنشائه على البوابة.

4- الضغط على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

5- اختيار الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط.

6- الضغط على كلمة «التالي».

7- تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

8- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

9- عرض أكثر من بدال وفقًا لبيانات مكتب التموين.

10- تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

11- الضغط على «التالي».

12- بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنَّه تمّ إرسال طلبك بنجاح.

ومن بين الإجراءات التي تشترطها وزارة التموين لنقل بطاقة التموين من محافظة لمحافظة أخرى، أن يتمّ تغيير محل إقامة المواطن إلى المحافظة التي يرغب في نقل بطاقة التموين لها.