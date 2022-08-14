سامي عبد الراضي: الظروف الاقتصادية فرضت التعديل الوزاري (فيديو)

علق سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن، على التعديل الوزاري الذى وافق عليه البرلمان بالأمس، حيث جرى تعديل 13 حقيبة وزارية، موجها الشكر للوزراء السابقين ممن أنهوا مهامهم الوزارية بالأمس، لتأدية عملهم على أكمل وجه خلال السنوات الماضية، وكانوا يهدفون للوصول لأعلى مرحلة من الأداء والكفاءة في كل ملف.

الظروف الاقتصادية فرضت التعديل الوزاري

ولفت «عبدالراضي»، إلى أن التعديل الوزاري، هو أكبر تعديل وزاري بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث يتولى 13 وزيرا حقائب وزارية جديدة منها التعليم والصحة والتنمية المحلية والسياجة وقطاع الأعمال والانتاج الحربي والثقافة، فالظروف الاقتصادية والتغيرات التي حدثت بالعالم كله هي التي فرضت على القيادة السياسية هذا التعديل الوزاري، والذي يهدف لتحسين الخدمات للجمهور واستمرار البناء، حيث سيكمل كل وزير النظام الذي وضعه سابقه خلال السنوات الماضية، وهو أمر طبيعي في دولة مؤسسات، ففكرة استكمال ما تم بناءه هو الأفضل والأبقى والأهم.

الملف الاقتصادي أمر مهم جدا في ظل التداعيات العالمية

وشدد «عبدالراضي»، خلال حديثه مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن الملف الاقتصادي هو أمر مهم جدًا بمصر في ظل التداعيات العالمية التي حدثت، فنحن أمام تحد جديد للحكومة، حيث ستواصل الحكومة تقديم خدماتها للمواطنين من تحسين ظروف ميعيشية وتحسين خدمات، موضحا أن البرلمان بالأمس قد وافق على التعديلات الوزارية في جلسة طارئة استمرت من 20 لـ30 دقيقة بناءً على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم.