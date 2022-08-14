حزب الإصلاح والنهضة: التعديل الوزاري يسهم في تحسين الخدمات للمواطنين

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ التعديلات الوزارية تأتي في مرحلة شديدة الصعوبة تتعلق بالوضع العالمي مثل أزمة روسيا وأوكرانيا وأزمة سلاسل الإمداد والطاقة، لافتًا إلى أن هذا التعديل سيساهم في تحسين الخدمة المباشرة للمواطنين.

وأضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج التاسعة، على القناة الأولى: «التغيير الوزاري جاء في وقت شديد الحساسية والأهمية ويعبر عن حساسية الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع الملفات المهمة».

المشهد الاقتصادي بالغ الصعوبة

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن المشهد الاقتصادي بالغ الصعوبة وله انعكاس كبير على المواطن المصري، وبالتالي فإن هناك تحديا كبيرا بين الحكومة والعوائق الكبيرة التي تواجهها، وكيف يمكنها التعامل معها ومحاولاتها في التخفيف على المواطنين في التعامل معها.

التعديل الوزاري له فلسفة

وأوضح الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنّ هذا التعديل الوزاري له فلسفة ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تطوير الأداء الحكومي، إذ يتم تقييم أداء الوزراء، حيث قدم بعض الوزراء ما هو مطلوب منهم، ولكن البعض الآخر في حاجة إلى ضخ دماء جديدة لتقديم أداء أفضل.

وشدد على أن التعديل الوزاري يضخ دماءً جديدة من أماكن متعددة، حيث يفهم الوزراء الجدد العقبات والمشكلات في القطاعات المختلفة، مثل ملف الاستثمار، حيث سيتم العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، كما سيتم العمل على تسهيل عملية توطين الصناعة وإحلال الواردات.