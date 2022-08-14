4 نصائح للحفاظ على باقة الإنترنت لوقت طويل.. «لو بتخلص بسرعة»

شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد مستخدمي الإنترنت سواء كان عبر الهاتف المحمول أو عبر الإنترنت الأرضي، لكن هناك بعض المستخدمين يعانون من نفاد باقة الإنترنت بشكل سريع رغم أن استهلاكهم ليس كبيرًا.

أسباب نفاد باقة الإنترنت

يوضح المهندس تامر محمد خبير الاتصالات في حديثه لـ«الوطن»، أسباب نفاد باقة الإنترنت بشكل سريع، إذ إن الأمر تلخص في عدم مراقبة الاستهلاك، حيث يساعد ذلك في معرفة حجم الاستهلاك بشكل حقيقي، فإذا لاحظت نفاد الباقة بشكل سريع يجب عليك اتخاذ عدة إجراءات، أبرزها التأكد من أن الراوتر لم يتم اختراقه من قبل القراصنة للاستفادة من الخدمة دون علم صاحبها، ويتم مراقبة الاستهلاك عبر عدد من التطبيقات المتاحة عبر الهاتف المحمول التي يتم إصدارها من قبل مقدمي الخدمات.

تشغيل مقاطع الفيديو بجودة أقل

وأضاف «محمد»، أن اكثر الناس أصبحت تعتمد على مشاهدة مقاطع الفيديو خصوصًا عبر تطبيق «يوتيوب»، مما يساهم في استهلاك جزءًا كبيرًا من باقة الإنترنت، لذلك إذا كنت من محبي مشاهدة المسلسلات والأفلام على «يوتيوب»، وترغب في الحفاظ على باقتك، فيمكن تقليل جودة عرض الفيديو للحفاظ على باقة الإنترنت.

إغلاق الراوتر في حالة عدم استخدمه

وطالب خبير الاتصالات، مستخدمي الإنترنت، بضرورة إغلاق الراوتر في حالة عدم استخدامه، حيث يساعد ذلك في إعطائه فرصة للراحة بالإضافة إلى قطع الطريق على من يسرق الخدمة، مشيرًا إلى أنه يجب على المستخدمين تغيير الرقم السري الخاص بالراوتر بشكل دوري بالاضافة إلى ذلك، اختيار كلمات سر قوية يصعب اختراقها.

في حالة استمرار المشكلة يجب الاتصال بمزود الخدمة

وأكد خبير الاتصالات، أن الخدمة إذا كانت سيئة بشكل دائم وتنفد باقة الإنترنت سريعًا، فيجب على المستخدمين الاتصال بمزود الخدمة وإبلاغه بالمشكلة، وفي حالة عدم حلها، يجب عليه التقدم بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث يتم تصعيد الشكوى والعمل على حلها فورًا دون تأخير.