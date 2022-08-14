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نظر أولى جلسات محاكمة حسن شاكوش بتهمة الإساءة لريهام سعيد بعد قليل

كتب:

بسمة عبدالستار
10:18 ص | الأحد 14 أغسطس 2022
حسن شاكوش

حسن شاكوش

تنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، في الدعوى التي يواجه فيها تهمة الإساءة للإعلامية ريهام سعيد عبر حسابه الشخصي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

محاكمة حسن شاكوش

وجاء في أوراق الدعوى التي تقدم بها دفاع الإعلامية ريهام سعيد وكيلا عنها، أنّ حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، بثّ فيديو مباشر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وظهر فيه وهو يهاجم الأولى، بعبارات تحمل معنى يخدش شرف المدعية وينتهك خصوصيتها.

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بقلم بسمة عبدالستار