جامعة الإسكندرية تناقش محاور «الخطة الاستراتيجية 2027».. التوجه نحو الإدارة الحديثة

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، ورشة عمل لصياغة أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية (2022 - 2027) مع فريق إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة، وذلك بحضور الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي مسلم، مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي بجامعة الإسكندرية، وعمداء ووكلاء الكليات والمعاهد بجامعة الإسكندرية.

جامعة الإسكندرية تتجه للإدارة الحديثة المعتمدة

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية خلال ورشة العمل، أن الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية 2022-2027 تعد ترجمة لتوجه الجامعة نحو الإدارة الحديثة المعتمدة على التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، مضيفاً أن الجامعة تسعى للريادة محلياً وإقليمياً ودوليا، في ضوء خطة استراتيجية داعمة للابتكار والإبداع، مضيفا أن هذه الورشة تأتي بهدف مناقشة محاور الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية 2022-2027.

ولفت «قنصوة» إلى أن ذلك يأتي في ظل توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح بالاهتمام غير المسبوق بتطوير العملية التعليمية من خلال التشريعات الداعمة والقوانين الناجزة والمحفزة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والذي بدوره يؤدي إلى التقدم الكبير الذي نشهده في حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في العملية التعليمية، والتي شملت كافة قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن صياغة الأهداف الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية لتتطابق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي تسعى القيادة السياسية لتنفيذها في المستقبل القريب، موجها بضرورة العمل بروح الفريق لتحقيق كافة أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية.

الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية

وشهد اللقاء عرض ما تم إنجازه على أرض الواقع في كل محور من محاور الخطة الاستراتيجية، وتحليل الوضع الراهن وعمل جلسات نقاشية وجلسات عصف ذهني لمشاركة كافة القطاعات المجتمع الجامعي للخروج بخطة استراتيجية تتماشى مع احتياجات ومتطلبات ورؤية مصر 2030.

كما ناقش رئيس الجامعة مع الحضور، كافة محاور الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية، فضلا عن مناقشة الرؤية والرسالة وفقاً لأهداف الخطة التي تم وضعها مسبقاً من قبل فريق الإعداد، كما تم مناقشة الـSWOT Analysis ونقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه القائمين على تنفيذ الخطة الاستراتيجية.

واستمع رئيس جامعة الإسكندرية لأطروحات وأفكار عمداء الكليات وأفكارهم لتحديث وتطوير الخطة الاستراتيجية للجامعة، بما يتوافق مع الرؤية التطويرية المستقبلية للجامعة.

تهيئة بيئة ذكية في جامعة الإسكندرية

فيما أكد الدكتور علي مسلم، على رؤية جامعة الإسكندرية لتكون جامعة رائدة ذات تنافسية عالمية تسهم في التنمية المجتمعية المُستدامة في إطار من الحوكمة والقيم الإنسانية النبيلة، وتكمن رسالة الجامعة في ترسيخ قيم التميز المؤسسي في كافة مجالات التعليم وإنتاج ونشر المعرفة، وتهيئة بيئة ذكية محفزة على الابتكار والإبداع، وإعداد كوادر علمية ومهنية قادرة على المنافسة العالمية وتحقيق رؤية مصر 2030.