خدمات بوابة مصر الرقمية 2022.. اعرف أنواعها وكيفية الاستفادة منها

خدمات بوابة مصر الرقمية 2022، واحدة من كلمات البحث التي تسيطر على محرك «جوجل» العالمي خلال الدقائق القليلة الماضية، إذ يبحث قطاع عريض من المواطنين عن مجموعة الخدمات التي توفرها البوابة للمواطنين.

ويمكن من خلال خدمات بوابة مصر الرقمية 2022 الحصول على الخدمة من المنزل، دون الذهاب إلى مكاتب التموين والمرور وغيرها من الأماكن والمؤسسات الحكومية، وفي هذا إطار الخدمات اليومية الإخبارية التي تقدمها بوابة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نستعرض في التقرير التالي الخدمات التي تقدمها البوابة على هذا النحو:

خدمات بوابة مصر الرقمية 2022

وتقدم بوابة مصر الرقمية 2022 عدد من الخدمات منها:

خدمات التأمين الاجتماعي

إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني.

إمكانية الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

إمكانية الاستعلام عن مدد الاشتراك والأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

إمكانية الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

إمكانية استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

إمكانية الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

إمكانية الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

إمكانية استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.

إمكانية الاستعلام عن بيانات السيارة.

إمكانية الاستعلام عن كشف حساب السيارة.

إمكانية الاستعلام عن رصيد العاملين بالخارج.

إمكانية الاستعلام عن سدادات العاملين بالخارج.

إمكانية الاستعلام عن العمليات المستمرة التابعة للمقاول.

خدمات التموين

إمكانية إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

إمكانية إصدار بطاقة تموين جديدة «غير متاحة».

إمكانية نقل من محافظة إلى أخرى.

إمكانية فصل اجتماعي.

إمكانية ضم أفراد أسرتي.

إمكانية الاستعلام عن صرف.

إمكانية إضافة أفراد أسرتي لغير المقيدين تموينيا.

إمكانية طلب إضافة أفراد أسرتي لغير المقيدين تموينيا.

إمكانية إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

إمكانية إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

خدمات التوثيق استعلام عن سريان محرر مُميكن

إمكانية تحرير توكيل عام قضايا.

إمكانية تحرير إقرار بالشطب.

إمكانية تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

إمكانية تحرير إقرار رسمي.

إمكانية تحرير إقرار تصحيح محرر موثق.

إمكانية تحرير توكيل عام رسمي.

إمكانية تحرير توكيل رسمي شامل (بنوك - عام).

إمكانية تحرير توكيل في الأمور الزوجية.

إمكانية تحرير إقرار بالشطب.

إمكانية الحصول على خدمة اكتب محررك.

إمكانية حجز ميعاد.

إمكانية الحصول على معاملاتي المميكنة.

إمكانية الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة.

خدمات مركبات

إمكانية التظلم على مخالفات رخص مركبات.

‫إمكانية تجديد رخصة مركبة.

إمكانية الحصول على بدل فاقد رخصة مركبة.

إمكانية الحصول على بدل تالف رخصة مركبة.

إمكانية سداد المخالفات.

إمكانية تحرير توثيق عقد بيع مركبة.

إمكانية تحرير توكيل بيع مركبة.

إمكانية تحرير توكيل إدارة مركبة.

إمكانية الاستعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

إمكانية التأكد من صحة بيانات مركبة.

إمكانية سداد مخالفات مركبة لمالك آخر.

خدمات الشهر العقاري

إمكانية استخراج صورة من عقد مُشهر.

إمكانية استخراج صورة من كتاب دوري.

إمكانية استخراج صورة من منشور مالي.

إمكانية استخراج صورة من منشور فني.

إمكانية استخراج شهادة تصرفات عقارية.

إمكانية ترجمة عقد مُشهر.

خدمات رخصي

إمكانية الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

إمكانية التظلُّم على مخالفات رخص القيادة.

إمكانية سداد مخالفات رخص القيادة.

إمكانية إصدار بدل تالف رخصة قيادة.

إمكانية إصدار بدل فاقد رخصة قيادة.

إمكانية سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر.

خدمات السجل التجاري

إمكانية طلب مستخرج سجل تجاري.

إمكانية الاستعلام عن سجل تجاري.

إمكانية طلب تجديد سجل تجاري.

إمكانية طلب شهادة بيانات.

إمكانية تحديث بيانات.

إمكانية إضافة منشأة مسجلة (غير مدرجة داخل شركاتي).

خدمات المحاكم

إمكانية إقامة دعوى مدنية.

إمكانية دفع الضرائب العقارية.

إمكانية تقديم إقرار وحدات سكنية.

خدمات القضايا

إمكانية الاستعلام عن بيانات دعوى.

إمكانية الاستعلام عن حدوث استئناف.

إمكانية الاستعلام عن المطالبات.

إمكانية الاستعلام عن رول دعوى.

خدمات الأحوال المدنية

إمكانية الحصول على بدل تالف بطاقة الرقم القومي.

إمكانية الحصول على بدل فاقد بطاقة الرقم القومي.

إمكانية إصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقا.

إمكانية إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقا.

كيفية الحصول على خدمات بوابة مصر الرقمية

وللحصول على خدمات بوابة مصر الرقمية 2022 يمكن تسجيل مستخدم جديد من الصفحة الرئيسية للموقع بإدخال الرقم القومي، رقم المصنع «موجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي»، الاسم الأول للأم.

وفي الخطوة الثانية سيطلب من المستخدم الجديد إدخال رقم الهاتف، والذي يمكن من خلاله إرسال رسالة قصيرة إلى هاتفك برقم متسلسل قم بإدخاله، والضغط على التالي، وأخيرا يتم إنشاء كلمة سر ثم إدخال البريد الإلكتروني.