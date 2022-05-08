تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة.. اعرف الخطوات بالتفصيل

يبحث الكثير من ذوي الإعاقة، الراغبون في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، عن إمكانية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، والذي يعد أول الخطوات لاستخراج بطاقة الخدمات، والاستفادة بمميزاتها العديدة، ومنها الكشف في المستشفيات مجانا، وإتاحة الدمج في المعاهد والجامعات، إلى جانب التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، وغيرها من المزايا.

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

وعن إمكانية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن خطوات التقديم للكشف الطبي أو تعديله يتم كالتالي:

- الدخول على الرابط المرفق هنا.

- الضغط على تعديل نوع الإعاقة وموعد الكشف الطبي.

- لتعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة يطلب منك إدخال الرقم القومي ثم الضغط على «بحث».

- إدخال نوع الإعاقة.

- إدخال مكان الكشف.

- إدخال التاريخ والساعة ثم الضغط على حفظ.

- طباعة استمارة التسجيل.

وأشارت التضامن إلى أنه بعد أن يقوم العميل بتسجيل موعد الكشف أو تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، تقوم لجنة طبية متخصصة بإجراء الكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله.

- بعد أن يتم تحديد نوع الإعاقة من قبل وزارة الصحة، يتم اعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الالكتروني حتى تتسلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

- بعدها يقوم المواطن بالتسجيل على موقع وزارة التضامن للحصول على موعد ومكان إجراء الكشف الوظيفي، لتأكيد نسبة الإعاقة، لتوضح وزارة التضامن أنه في حالة القبول يتم إرسال البيانات لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل الشركة المختصة التي تم التعاقد معها.

استثناء 500 ألف ذوي إعاقة من نموذج الكشف الطبي

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم استثناء أصحاب الإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة من نموذج الكشف الطبي المميكن، لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 500 ألف مواطن.