يبحث الكثير من أصحاب الهمم وذويهم، عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، بعد إجراء الكشف الطبي والوظيفي، وذلك لما لها من مميزات عديدة تتمثل في الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة، والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، وخصومات على وسائل النقل والمواصلات، وكذلك خصومات على الأندية الرياضية.

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يمكن لمن أجرى الكشف الطبي والوظيفي، معرفة قبوله أو رفضه من خلال رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، واتباع الخطوات التالية:

- أول خطوة، يدخل ذوي الإعاقة إلى الموقع المخصص من قبل وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.

- يتم من خلال رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له على الموقع، ثم الضغط على أيقونة استعلام.

ويمكن معرف أيضًا من خلال الدخول على رابط الاستعلام، موقف البطاقة الخاصة بحالة ذوي الإعاقة، وما إذا كان الطلب قيد الدراسة، أم جرت الموافقة على صدور البطاقة.

مستحقي بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت «التضامن» أن بطاقة الخدمات المتكاملة تُمنح للإعاقات السمعية، الإعاقات البصرية، قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم»، أمراض الدم المزمنة، الهيموفيليا، الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة، اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، ويحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة، الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، اضطراب طيف التوحد.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنها تنسق مع المجلس الأعلى للجامعات لتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب، منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بالجامعات، لافتة إلى أنه تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لحوالي 950 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجارِ تطوير قاعدة بيانات متكاملة.