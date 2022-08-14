زيادة الطلب على وقود الطيران في آسيا.. بسبب الشكوك الجيوسياسية

يتوقع أن يشهد الطلب على وقود الطائرات نمواً بعد تزايد الطلب من قبل بعض القطاعات في بعض الدول الآسيوية، بما في ذلك الصين، ومن المتوقع أيضاً أن يتعافى الطلب على وقود الطائرات في الصين وبعض الأجزاء الأخرى من آسيا التي أظهرت زيادة في حركة الطيران، وفقا لتقديرات شركة تحليل البيانات المنافسة «OAG» للطيران، التي نقلتها وكالة بلومبرج.

زيادة الطلب على وقود الطائرات

وكشفت البيانات تزايد الطلب بقوة في منطقة شمال شرق آسيا وأوروبا الغربية وانخفاضه في وسط/غرب إفريقيا وآسيا الوسطى وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.

زيادة الطلب على البنزين فى الصين

من جهة أخرى، من المتوقع أن يشهد الطلب على البنزين في الصين زيادة شهرية قدرها 200 ألف طن ليصل إلى 14.5 مليون طن في أغسطس 2022 بدعم من انخفاض أسعار التجزئة وتزايد الطلب على السفر خلال موسم العطلات وارتفاع الطلب بسبب موجة الحر، وفقاً لبيانات شركة «Oilchem»، إلا انه من المتوقع ايضاً أن يؤدي خفض معدلات التشغيل من قبل شركات التكرير الصغيرة المستقلة في الصين والمعروفة باسم أباريق الشاي إلى تعويض الطلب الكلي على النفط جزئياً.

عام 2023 لن يشهد أي نمو على النفط

هذا ولم تشهد توقعات نمو الطلب على النفط في العام 2023 أي تغيرات تذكر وظلت مستقرة عند مستوى 2.7 مليون برميل يومياً مع توقع أن يصل متوسط الطلب إلى 102.7 مليون برميل يومياً، وفقاً لتقرير الأوبك الشهري.

من جهة أخرى، قامت وكالة الطاقة الدولية بمراجعة توقعاتها للطلب للعام المقبل بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً في تقريرها الشهري الأخير.

كما تم خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2022 بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً إلى 3.1 مليون برميل يومياً، مع توقع أن يصل متوسط الطلب إلى 100.03 مليون برميل يومياً وعكست المراجعة النزولية لتقديرات الطلب للنصف الثاني من العام 2022 عودة ظهور قيود احتواء تفشي جائحة كوفيد-19 والشكوك الجيوسياسية.