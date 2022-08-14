جامعة النهضة تعلن عن 7 منح للطلاب المستجدين.. نسبة خصم تصل لـ30%

أعلنت جامعة النهضة الخاصة في محافظة بني سويف، المنح الدراسية المقدمة لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023، وذلك في إطار اهتمام الجامعة باحتضان واجتذاب الطلبة المتفوقين علميا ورياضيا، وانطلاقا من مسئوليتها الاجتماعية في مساندة أبناء الشهداء ودعم الحالات الاجتماعية.

كليات جامعة النهضة الخاصة

وتعد جامعة النهضة الخاصة أول وأكبر جامعة خاصة في صعيد مصر، إذ تأسست عام 2006 بقرار جمهوري، وتضم حاليا 9 كليات هي الطب البشري، والفم والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وعلوم الحاسب، وإدارة الأعمال، والإعلام، والفنون الجميلة، وتلبي هذه الكليات احتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة، كما تجذب الجامعة الطلاب من مختلف الجنسيات والمحافظات للدراسة بها بفضل الشراكات الدولية مع كبرى الجامعات العالمية.

المنح المعتمدة بجامعة النهضة للطلبة المستجدين

واعلنت جامعة النهضة عن شروط استحقاق منح الطلاب المستجدين للعام الدراسي 2022/ 2023

1- منحة خصم 30% لأول 50 طالبا بكل شعبة من الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة طوال الدراسة.

2- منحة خصم 20% للطلاب الحاصلين على مجموع يعادل الحد الأدنى لتنسيق الكليات الحكومية بذات الكلية.

3- منحة خصم 20% للمتفوقين رياضيا، وهم الطلاب الحاصلين على مراكز رياضية أو شهادات تفوق فى المجالات العلمية، أو الرياضية، أو الاجتماعية، ويتم تحديد الخصم من خلال لجنة المنح ودراسة مجال التفوق بحد أقصى 20%.

4- منحة خصم 20% لأبناء العاملين بجامعة النهضة ببني سويف.

5 - منح خصم للطلاب عند وفاة ولي الأمر اثناء الدراسة بالجامعة، ويستمر حتى التخرج، ويتم تحديد الخصم من خلال لجنة المنح ودراسة الحالة المادية بحد أقصى 30%.

6- منحة خصم 10% للطلاب الأشقاء خيث يمنح خصم للطالب المستجد وشقيق لطالب مسجل بالجامعة .

7- يمنح خصم 25% لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة.