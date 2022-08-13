خبراء يتوقعون استمرار الأداء الإيجابي في البورصة بعد التعديل الوزاري

يترقب المستثمرون والمتعاملون في البورصة المصرية، أداء جلسة غد الأحد أولى جلسات الأسبوع في البورصة المصرية، بعد التعديل الوزاري الأخير.

وترصد «الوطن» بعد هذا التعديل الوزاري، آراء الخبراء في تأثير التعديل على البورصة المصرية، وجاءت آراء وتوقعات الخبراء كالتالي:

رمسيس: الأحداث الداخلية للبورصة المؤثر الأكبر في حركة المؤشرات

قالت حنان رمسيس، محلل مالي وخبيرة أسواق المال، إن البورصة في الفترة الأخيرة كان التأثير الأكبر على عودة الروح لها هي السيولة، والتي جاءت بفضل صناديق الاستثمار السيادية العربية ورؤيتها الإيجابية في القطاعات الاستثمارية في البورصة بسبب تدني أسعار الأسهم وارتفاع قيمة الأصول.

وأضافت رمسيس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرارات مجلس الوزراء التنشيطية، كانت لها دور في عودة المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية وصناديق الأوقاف والبريد إلى البورصة بعد أعوام من الخروج.

وتابعت خبيرة أسواق المال، أن التعديل الوزاري الأخير لن يكون له تأثير ملحوظ على حركة مؤشرات البورصة، حيث إن أهم ملف وهو وزارة الاستثمار ما زالت شاغرة دون وجود وزير للاستثمار.

أكدت خبيرة أسواق المال، أن الأحداث الداخلية للبورصة هي المؤثر الأكبر في حركة التداولات.

حامد: قيم الأسهم والاستحواذات العامل الأكثر تأثيرًا

من جانبها تقول دكتورة راندا حامد، العضو المنتدب لإحدى شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جلسة التداولات في البورصة المصرية غدًا سيغلب عليها الهدوء في التعاملات وستميل للانخفاض، حيث كان هناك تصور أن التعديل الوزاري سيشمل تعيين وزير للاستثمار.

وتتوقع حامد، أن في حالة الانخفاض ستكون انخفاضات مؤقتة، حيث إن قيم الأسهم الحالية وعدد الاستحواذات هما العامل الأساسي الجاذب حاليا للشراء في الأسهم المصرية.

وأضافت العضو المنتدب أن استمرار عمليات الشراء من جانب المؤسسات تعتبر داعمة للسيولة بجانب الأخبار الإيجابية مثل إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إطلاقه الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في مصر مثل قطاع البنية التحتية وقطاع التطوير العقاري وقطاع الصحة وقطاع الخدمات المالية.

ومن الأسهم المرشحة للصعود هي الأسهم التي تستثمر فيها المؤسسات بنسبة كبيرة مثل أسهم القطاع العقاري والاتصالات وقطاع الأدوية والأغذية وكذلك قطاع الأسمدة والبتروكيماويات ما زالت جاذبة للشراء.

عيد: استمرار الأداء الإيجابي وتوقعات باختبار مستوى 10400 نقطة

واتفق حسام عيد، المحلل المالي وخبير أسواق المال، مع الآراء السابقة، مؤكدًا أن التغيير الوزاري لن يكون له تأثير كبير على أداء مؤشرات البورصة المصرية وسوف تستمر المؤشرات في مسارها الطبيعي دون تغيير ملحوظ في الأداء، في ظل استمرار غياب وزارة الاستثمار.

ويتوقع عيد، أن يشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، استمراراً في الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية مدعوماً بمشتريات المؤسسات المالية المصرية والعربية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر ويدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200 وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 10400 نقطة.

وتابع أنه فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فمن المتوقع أن ينجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 2060 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع المقبل، ثم اختبار مستوى المقاومة الثاني 2100 نقطة مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.