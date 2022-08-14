كورال «آداب عين شمس» يحصد المركز الأول في مهرجان الجامعة

فاز فريق كورال كلية الآداب جامعة عين شمس في مهرجان الجامعة للموسيقى والكورال، الذي اقيم بمسرح كلية البنات بالمركز الأول في مسابقة الغناء الجماعي «الكورال»، وبالمراكز «الأول والثاني والثالث» في «الغناء الفردي»، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد الكلية ووكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

الارتقاء بالذوق الفني للطلاب

وأعربت الدكتورة حنان كامل عن سعادتها بمشاركة كورال الكلية بالمهرجان وبالأداء الغنائي «البارع والمشرف»، وحصوله على أعلى المراكز بقيادة المايسترو ومدرب الفريق محمود محسن، وكذلك بجودة التدريب، حيث أجاد فريق كورال الكلية في تقديم عدد من الأغاني التراثية والطربية التي تتميز بالأصالة والصعوبة في الأداء إلا على المتميزين، وكان قد شارك في الكورال ٣٦ طالبا وطالبة.

كما أشادت بالدعم الذى تقدمه إدارة الجامعة وقطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة من أجل الارتقاء بالذوق الفني للطلاب بالإضافة إلى التقدم العلمي والأكاديمي على اعلى المستويات.

الجامعة هى الفائز الأكبر

من جانبه، أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة هي الفائز الأكبر بجميع إنجازات طلابها، وتهدي لوطننا الحبيب خريجا متميزا في مختلف المجالات، متزنا فكرياً وقادرا على العطاء والإبداع.

وأوضح أن نجاح استراتيجية قطاع التعليم والطلاب فى زيادة وتوسعة قاعدة المشاركة الطلابية في مختلف الأنشطة، والتي أتت ثمارها بكثافة ظهور مواهب متميزة ومبدعة؛ بالإضافة إلى حرص إدارة القطاع على توفير أفضل مدربين متخصصين محترفين في كل المجالات؛ إلى جانب تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المسارح.