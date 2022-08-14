اختراق 11 طائرة عسكرية صينية للأجواء التايوانية

اخترقت 11 طائرة عسكرية صينية أجواء تايوان، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وكالة رويترز للأنباء، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان

وتشهد العلاقة بين الصين و تايوان توترا كبيرا بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، وهي الزيارة التي حذرت منها الصين الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أن زيارة « بيلوسي» إلى تايوان تعد تعديا على سيادة الصين.

وترى الصين تايوان جزء من أراضيها رغم تمتعها بحكم ذاتي، إلا أن الصين تراها جزء من سياسة الصين الواحدة، وتمنع « بكين» تايوان من وجود أي اعتراف دولي أو رسمي بها أو إقامة معاهدات رسمية ودبلوماسية بينها وبين الدول.

مناورات عسكرية

وقامت الصين بشن مجموعة من المناورات العسكرية بالقرب من مضيق تايوان، ردا على زيارة « بيلوسي » إلى الصين، وقامت باختراق المجال الجوي لتايوان، كما قامت بإجراء مناورات عسكرية مستخدمة الرصاص الحي.