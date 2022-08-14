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رئيس الهيئة البرلمانية لـ«حماة الوطن» ينعى ضحايا حريق كنيسة إمبابة

كتب:

حسام حربى
12:57 م | الأحد 14 أغسطس 2022
النائب أحمد يهاء شلبى

النائب أحمد يهاء شلبى

قدم النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، خالص التعازي لأسر الضحايا الذين انتقلوا إلى جوار ربهم، إثر اندلاع حريق كنيسة أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة في محافظة الجيزة.

وتمنى «شلبي»، في بيان أصدره، اليوم، الشفاء العاجل لجميع المصابين في الحادث الأليم.

الدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع الحادث

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، ونقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة).

نقل 55 حالة إلى للمستشفيات

ولفت إلى أنّه جرى إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في تمام الساعة 8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات. 

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بقلم حسام حربى