جامعة 6 أكتوبر من أبرز الجامعات التي يسعى طلاب الثانوية العامة للالتحاق بها في العام الدراسي 2023، لذا يحاول الطلبة والطالبات الوصول إلى رابط وطريقة التقديم إلى كليات الجامعة في العام الدراسي 2022- 2023، خاصة مع تعدد الكليات في الجامعة والتي يصل عددها إلى 15 كلية وجميعها كليات معتمدة، كالتالي:

خطوات التقديم في جامعة 6 أكتوبر 2022

وحددت جامعة 6 أكتوبر خطوات القبول بجميع كليات الجامعة للحاصلين على جميع الشهادت المعادلة العربية والأجنبية، للقبول في العام الدراسي الجديد 2023 كالتالي:

1- يتم الدخول على موقع الجامعة من الرابط: http://www.o6u.edu.eg/

وملء البيانات ورفع البيانات المطلوبة وهي (شهادة الثانوية العامة، شهادة الميلاد، صورة الرقم القومي).

2- يتم مراجعة الأوراق في إدارة شؤون التعليم والطلاب بالجامعة، ويتم الترتيب وفقا للمجموع الأعلى من المتقدمين.

3- وفي حالة القبول يتم إرسال رسالة على الهاتف المحمول أو الإيميل المسجل الخاص بالطالب.

القبول في جامعة 6 أكتوبر

1- يقوم الطالب بالتوجه إلى إدارة شؤون التعليم والطلاب وتقديم أصول الشهادات (أصل شهادة الثانوية العامة أو أصل بيان الدرجات معتمد من الإدارة العامة للامتحانات أو الإدارة التعاليمية التابع لها الطالب، 6 صور شخصية، نموذج 2 جند+ 6 جند للذكور مواليد 2003، صورة الرقم القومي)

2- يتم مراجعة الأوراق في إدارة شؤون التعليم والطلاب بالجامعة.

3-الطلاب الراغبون في الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية يشترط التوجه لأداء اختبارات القدرات قبل السداد.

4-الطلاب الراغبون في الالتحاق بكلية السياحة والفنادق وكلية التمريض يشترط التوجه لإجراء مقابلة شخصية.

5- يتم سداد مبلغ 1500 جنيه رسوم ملف تقديم + 100 جنيه لمركز تقنية المعلومات بجامعة المنصورة وفقا لقرار مجلس الجامعات الخاصة.

6- سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية وفقا لكل كلية في جامعة 6 أكتوبر على حسابات البنوك الآتية: قناة السويس 1540000210100101،

بنك مصر 5090001000001284،

ميدبنك

09/408468-02/000 ،

المصرف العربي المتحد 0007/708001/067

7- التوجه بإيصال سداد قيمة الملف إلى إدارة شؤون الطلاب لاستلام الملف فور استكمال البيانات.

8- يتم تسليم الملف كاملا إلى موظف شؤون الطلاب لتسجيله على النظام الالكتروني لجامعة 6 أكتوبر.

9- يتم تسليمه قسيمة إيداع المصروفات الدراسية للخزينة لتسجيله وانتهاء عملية القبول بجامعة 6 أكتوبر.

كليات جامعة 6 أكتوبر:-

جامعة 6 أكتوبر تضم 15 كلية بأقسام وتخصصات مختلفة وجميعها كليات معتمدة، وهذه الكليات هي:

1- كلية الطب البشري.

2- كلية طب الأسنان.

3- كلية الصيدلة.

4- كلية الهندسة.

5- كلية العلاج الطبيعي.

6- كلية العلوم الطبية التطبيقية.

7- كلية السياحة والفنادق.

8- كلية التربية.

9- كلية الاقتصاد والإدارة.

10- كلية الإعلام وفنون الاتصال.

11- كلية العلوم الاجتماعية.

12- كلية الحاسبات ونظم المعلومات.

13- كلية اللغات والترجمة.

14- كلية الفنون التطبيقية.

15- كلية الفنون الجميلة (العمارة).