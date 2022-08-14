مصاريف جامعة MSA في مصر 2022-2023.. مقسمة لـ3 فئات

مصاريف جامعة MSA في مصر 2022، أحد العبارات التي يبحث عنها الراغبون في الالتحاق بالتعليم الجامعي خاصة مع تعدد الكليات بالجامعة، التي تمنح الخريجين شهادة معتمدة من مصر وبريطانيا لمعظم الكليات، وأعلنت الجامعة عبر موقعها الرسمي، مصاريف الكليات بها في مصر للعام الدراسي 2022- 2023.

وتشمل مصاريف جامعة MSA في مصر 2022، 3 فئات حسب مجموع الطلاب الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة المصرية، أو الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2022، كالتالي:

مصاريف كلية طب الأسنان جامعة MSA

الفئة أ- الترم الأول 92.800 جنيه، والترم الثاني 61.900 جنيه، والإجمالي 154.700 جنيه مصري.

الفئة ب- الترم الأول 98.300 جنيه، الترم الثاني 65.500 جنيه، والإجمالي 163.800 جنيه مصري.

الفئة ج- الترم الأول 109.200 جنيه، والترم الثاني 72.800 جنيه الإجمالي 182.000 جنيه مصري.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي جامعة MSA

1- الفئة أ- الترم الأول 40.000 ألف جنيه، والترم الثاني 45.400 ألف جنيه، وبذلك يكون المجموع 85.400 جنيه مصري.

2- الفئة ب- الترم الأول 45.700 جنيه مصري، 51.900 جنيه مصري، والمجموع 97.600 جنيه مصري.

3- الفئة ج- الترم الأول 57.100 جنيه، والترم الثاني 64.900 جنيه، 122.000 جنيه مصري.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة MSA

1- الفئة أ- 85.400 جنيه مصري.

2- الفئة ب- 97.600 جنيه مصري.

3- الفئة ج- 122.000 جنيه مصري.

ويضاف إلى مصاريف جميع الفئات 345 جنيهًا إسترلينيًا، يتم سدادها مع مصروفات الترم الأول.

مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية جامعة MSA:

1- الفئة أ- الترم الأول 33.000 جنيه مصري، الترم الثاني 38.400 جنيه والمجموع 71.400 جنيه مصري.

2- فئة ب- الترم الأول 37.700 جنيه مصري، والترم الثاني 43.900 جنيه، ويكون المجموع 81.600 جنيه مصري.

3- الفئة ج الترم الأول 47.100 جنيه، والثاني 54.90 جنيه، ويكون الإجمالي 102.000 جنيه مصري.

ويضاف إلى مصاريف جميع الفئات 345 جنيهًا استرلينيًا، يتم سدادها مع مصروفات الترم الأول.

مصاريف كلية الهندسة جامعة MSA:

1- الفئة أ- 65.800 جنيه، مقسمة على الفصلين الدراسيين.

2- الفئة ب- 75.200 جنيه، مقسمة على الفصلين الدراسيين.

3- الفئة ج- 94 ألف جنيه مصري، مقسمة على الفصلين الدراسيين.

ويضاف إلى مصاريف جميع الفئات 345 جنيهًا إسترلينيًا، يتم سدادها مع مصروفات الترم الأول.

مصاريف كلية الإعلام جامعة MSA

الفئة أ- 59.850 جنيه مصري.

الفئة ب- 68.400 جنيه مصري.

الفئة ج- 85.800 جنيه مصري.

ويضاف إلى مصاريف جميع الفئات 315 جنيهًا إسترلينيًا، يتم سدادها مع مصروفات الترم الأول.

مصاريف كلية علوم الحاسب جامعة MSA

الفئة أ- 55.300 جنيه مصري.

الفئة ب- 63.200 جنيه مصري.

الفئة ج- 79.000 جنيه مصري.

ويضاف إلى مصاريف جميع الفئات 345 جنيهًا إسترلينيًا، يتم سدادها مع مصروفات الترم الأول.

مصاريف كلية فنون تطبيقية وتصميم جامعة MSA

الفئة أ- 65.800 جنيه مصري.

الفئة ب- 75.200 جنيه مصري.

الفئة ج- 94.000 جنيه مصري.

ويضاف إلى مصاريف جميع الفئات 315 جنيهًا إسترلينيًا، يتم سدادها مع مصروفات الترم الأول.

مصاريف كلية علوم الإدارة جامعة MSA

الفئة أ- 59.850 جنيهًا مصريًا.

الفئة ب- 68.400 جنيه مصري.

الفئة ج- 85.500 جنيه مصري.

ويضاف إلى مصاريف جميع الفئات 315 جنيهًا إسترلينيًا، يتم سدادها مع مصروفات الترم الأول.

مصاريف كلية اللغات والترجمة جامعة MSA

الفئة أ- 43.750 جنيهًا مصريًا.

الفئة ب- 50.000 جنيه مصري.

الفئة ج- 62.500 جنيه مصري.

ويضاف إلى مصاريف جميع الفئات 315 جنيهًا إسترلينيًا، يتم سدادها مع مصروفات الترم الأول.