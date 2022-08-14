حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة وإزالة التعديات في قرى ومراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها بنطاق المحافظة، فيما يخص الحالة العامة للنظافة والإشغالات والإنارة بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع القمامة ونقلها للمقالب العمومية

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال رفع المخلفات والتراكمات بدءًا من شارع ترعة النسوان وشارع عمر المختار وكدوان قبلي وبحري وأمام قرية ماقوسة وطريق مصر أسوان الزراعي، وتم رفع القمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية، لإعادة الواجهة الحضارية للمركز وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.

التحفظ على جميع مواد البناء بدون ترخيص

كما نفذت الوحدة المحلية حملة لإزالة التعديات والبناء بدون ترخيص بـقريتي ريدة والمطاهرة البحرية التابعة للوحدة القروية بني محمد سلطان، حيث تم إزالة 4 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وتم التحفظ على جميع مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.

وفي مركز ومدينة سمالوط، نظمت الوحدة المحلية حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والقمامة، حيث تم رفع وإزالة المخلفات بحي جنوب المدينة بجوار مستشفى الحميات، كما تم رفع التجمعات باستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة المركز لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمظهر الحضاري.

كما واصلت الوحدة المحلية بمطاي تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بحي غرب المدينة، والتي استهدفت طريق المقابر بمطاي البلد طريق 242 وشارع الرباط وشارع مدرسة الشهيد عرفات، وتمكنت الوحدة المحلية من إزالة حالتي تعدٍ على الأرض الزراعية بقريتي مطاي البلد ونزلة ثابت، باستخدام معدات الوحدة المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.