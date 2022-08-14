«حماة الوطن» يعزي البابا تواضروس في ضحايا كنيسة إمبابة

قدّم اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، خالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الحادث الأليم الذي وقع بكنيسة الشهيد أبَوسيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن إصابة وانتقال أبرياء لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.

حريق كنيسة إمبابة

وأشاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ، بجهود القيادة السياسية ومتابعتها للحادث الأليم بكنيسة الشهيد أبوسيفين بمحافظة الجيزة، وتوجيه الرئيس السيسي لأجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل فوري، وتقديم أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

وأكد اللواء طارق نصير، أنّه كلف وفد من أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، لمتابعة الحادث وزيارة المصابين في حريق كنيسة أبوسيفين وتقديم كل الدعم لهم، داعيا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا الذين وافتهم المنية وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.