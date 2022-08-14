«البيتكوين» تتجه لكسر حاجز الـ25 ألف دولار

تستمر محاولات العملات الرقمية والبيتكوين لكسر حاجز 25 ألف دولار، حيث تتداول العملة الرقمية الأكبر الآن عند 24.740 ألف دولار، ارتفاعًا بـ1.3% في الـ24 ساعة الأخيرة، و7.69% في الأسبوع الأخير.

سعر البيتكوين

وتوقع عدد من المتعاملون بعملة بالبيتكوين، أن يصل سعر العملة المشفرة بالدولار إلى 300 ألف دولار في غضون السنوات الست المقبلة، وفق مؤسسة «كوينتيليغراف»، وحسب ما قال أنتوني سكاراموتشي، المدير السابق للاتصالات في البيت الأبيض، عن أفكاره بشأن سوق العملات المشفرة.

وبعد أن فقد البيتكوين أكثر من نصف قيمته من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 69000 دولار، تعافى الآن بعد وصوله لأدنى مستوياته الدورية، لكنه لم ينجح بعد في الصعود إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق.

ومنذ عدة أيام استطاع البيتكوين الثبات على أعلى مستوى 22500، ما يشير إلى استمرار السعر في الصعود نحو 27000- 31000 كأهداف إيجابية جديدة، وبقاء الأسعار أعلى مستوى الدعم 22500 يزيد من فرص استمرار الصعود نحو الأهداف المذكورة.

العملات الإلكترونية

ولم ترتفع فقط أسعار عملة البيتكوين، بينما تتداول الإيثريوم الآن عند 2008.89 دولارًا للرمز بارتفاع 0.38% في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الارتفاع للعملة البديلة الأشهر في الأسبوع الماضي إلى 19.32%.

وكذلك ارتفعت بينانس كوين بـ0.42% وكاردانو بـ5.24% لتصل إلى 0.5892 دولارًأ ويصل ارتفاعها الأسبوعي إلى 14.2%، ليصبح بذلك رابع أكبر ارتفاع أسبوعي بين الـ10 الكبار بعد الإيثريوم وسولانا التي انخفضت في الـ24 ساعة الأخيرة بـ0.61% لتسجل 47.34 دولارًا للرمز إلا أنّها ارتفعت على أساس أسبوعي بـ18.63%، وبعد الدوج كوين التي ترفعت 7.46% في الـ24 ساعة الأخيرة لتسجل 0.07882 دولارًا للرمز، ولتبلغ زيادتها على مدار أسبوع 15.21%.