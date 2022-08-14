وزيرا الصحة والتعليم العالي يناقشان الملفات المُشتركة بينهما

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا ظهر اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الملفات المُشتركة بين الوزارتين.

تناول الاجتماع مُناقشة ملفات التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار تسليم وتسلم مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان الحالي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تطوير التعليم العالي والبحث العلمي

كما تناول الاجتماع استمرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تنفيذ ملفات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يُحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة.

مُستجدات ملفات الجامعات الأهلية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ اجتماع الوزيرين تناول مُستجدات ملفات الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، الجامعات التكنولوجية الجديدة التي سيتم بدء الدراسة بها في العام الدراسي القادم، والشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية، والبرامج الدراسية البينية، والبرامج الدراسية الجديدة واستجابتها لاحتياجات سوق العمل، والتصنيف الدولي للجامعات المصرية، والاستمرار في جهود رقمنة الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى ملف الجودة بالجامعات والمعاهد، وأهم مُستجدات ملف الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الاجتماع أكد استمرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تم من إنجازات غير مسبوقة حققتها الدولة في هذا القطاع.

كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون الحالية بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، وتعزيز دور المستشفيات الجامعية بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لدعم المنظومة الصحية بما يخدم المواطن المصري.

وناقش الاجتماع ضرورة عقد اجتماعات دورية بين مديري المستشفيات الجامعية ومديري مديريات وزارة الصحة بالمحافظات، بما يضمن التنسيق الكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.