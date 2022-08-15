تشيكيان يخلدان ذكرى زفافهما بفوتوسيشن على شواطئ مرسى علم (صور)

ميروسلاف وأندريا سائحان يحملان الجنسية التشيكية، يعشقان مصر، وأصبحا يترددان على شواطئ مرسى علم سنويا، معتبران مصر بلدهما الثاني، ورغم مرور سنوات على زواجهما إلا أنهما قاما بإجراء جلسة تصوير زفاف جديدة على شاطئ مرسى علم، المكان الذي جمعهما لأول مرة، ارتدت أندريا فستان الفرح لتعيد للأذهان تلك الذكرى التي يسعيان لتخليدها، لتحظى بتصفيق وإعجاب الحاضرين من السياح التشيك أثناء الجلسة، ورواد السوشيال ميديا عند نشر الصور عبر حسابتهما على حد سواء.

سعادة سياح التشيك

وأعرب الحضور عن سعادتهما بتلك اللحظات التي جمعت ميروسلاف وأندريا وسط شواطئ مرسى علم، وتمنوا لهما السعادة ودوام الحب بينهما.

فوتوسيشن على شواطئ مرسى علم

وكشف عاطف عثمان مدير عام أحد المنتجعات السياحية في مرسى علم عن أن ميروسلاف وأندريا يعشقان مرسى علم ويحرصان على زيارتها سنوياً، وأن فكرة الفوتوسيشن جاءت لتوثيق عشقهما لشواطئ مرسى علم.

ولفت عثمان تصريحات خاصة لـ «الوطن» إلى أن السائحان طلبا مصور فوتوسيشن لتوثيق اللحظة التاريخية في حياتهما ومكان عشقهما الذي يزورانه كل عام، وارتدت السائحة التشيكية أندريا فستان فرح أبيض طويل يمتد لأكثر من 5 أمتار، وسط تصفيق وإعجاب السائحين الذين حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسي علم.

انتعاش السياحة على شواطئ مرسى علم

وأشار عثمان إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية في مرسى علم حيث تستقبل الفنادق والمنتجعات السياحية آلاف السائحين عبر عشرات رحلات الطيران يوميا قادمة من مطارات أوروبا، وتأتي السياحة التشيكية في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى مرسى علم حيث يستقبل الأسبوع الجاري 36 رحلة طيران قادمة من التشيك ثم تليها السياحة البولندية ثم الألمانية ثم الإيطالية، لافتا إلى تنوع الأسواق السياحية ويرجع ذلك إلى الجهود المبذولة من الدولة لدعم القطاع السياحي لجذب المزيد من الأسواق السياحية الأوربية.