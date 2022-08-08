وزير الداخلية: مستعدون لتأهيل كوادر الشرطة الفلسطينية في عدد من المجالات

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اللواء زياد هب الريح وزير الداخلية الفلسطيني الذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين، كما أعرب الوزير الضيف عن سعادته بزيارة القاهرة وتقديره لمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية وجهودها المستمرة لدعم ومساندة السلطة الفلسطينية في شتى المجالات.

كما أشار إلى تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية، وبخاصة في مجال تدريب كوادر الشرطة الفلسطينية بعدد من المجالات الشرطية، حيث أشاد باهتمام وزارة الداخلية المصرية بالارتقاء بمستوى إعداد وتأهيل العنصر البشري، ما جعل معاهدها التدريبية وجهة رئيسية للكوادر الأمنية العربية الراغبة في الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.

وأعرب توفيق، خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة نظيره الفلسطيني للقاهرة، التي تأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين، كما أكد التزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الفلسطينية لمواجهة ما يعترضها من تحديات انطلاقًا من موقف الحكومة المصرية الداعم لأمن واستقرار الدولة الفلسطينية.

تعزيز علاقات التعاون مع فلسطين

كما أشار وزير الداخلية إلى ترحيبه بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمني مع الجانب الفلسطيني، واستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لاستقبال كوادر الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم في مجالات العمل الشرطي، وذلك في إطار حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات مع أجهزة الأمن العربية لدعم رسالة الأمن والاستقرار في كافة الدول الشقيقة.