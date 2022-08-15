حظك اليوم برج الميزان الاثنين 15-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«اليوم نصائح غالية بشأن الشريك وفي العمل تحلى بالصبر».. هكذا كشفت خبيرة الفلك وعالمة الأبراج عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الميزان الذين يتميزوا بأنهم أشخاص اجتماعيون بدرجة كبيرة فهم لديهم عدد كبير من الأصدقاء.

وبحسب خبراء الفلك ورؤيتهم بشأن مولود برج الميزان، فإن أصحاب هذا البرج يعرف عنهم أنهم من الشخصيات العقلانية، والذين يتخذون القرارات بناء على العقل مع إبعاد المشاعر والعواطف، مما يجعل البعض يعتقدون أنهم شخصيات باردة، لكن الحقيقة هي أنهم يسعون لتحقيق العدالة للآخرين قبل أنفسهم، ومن بين مشاهيره الفنانة روبي والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وويل سميث.

واليوم الاثنين 15 أغسطس، وفي إطار الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تنشر للقارئ على مدار اليوم، تعرض بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، الوضع الفلكي دقيق، وعليك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات، وانتبه أيضا لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج، إذا كنت متزوجا انتبه لكلامك مع شريك حياتك تجنبا للتعقيدات.