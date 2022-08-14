حظك اليوم برج الميزان الأحد 14-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الميزان من الأبراج الهوائية، والمعروف بشخصيته العقلانية، والذي يتأخذون القرارات بناء على العقل مع ابعاد المشاعر والعواطف، مما يجعل البعض يعتقدون أنهم شخصيات باردة، لكن الحقيقة هي انهم يسعون لتحقيق العدالة للآخرين قبل أنفسهم، كما ان مواليد هذا البرج معروفون بكراهية الكذب والخيانة.

وفي إطار الموضوعات الاخبارية الخدمية التي تنشر للقاري على مدار اليوم، يعرض بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، القمر يقترن مع نبتون في منزل الصحة ويساعدك ذلك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وتنظم جهودك وتوظفها في اتجاه سليم، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج، فينوس والشمس بمنزل الأصدقاء يمدانك بالطاقة العاطفية وتبدو أكثر ميلا للانفتاح اجتماعيا.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.